Stiri pe aceeasi tema

- "Ceea ce s-a intamplat și se intampla in fiecare zi in Israel, de peste doua saptamani, nu este doar un atac impotriva unui stat, este un atac impotriva intregii umanitați" a declarat Silviu Vexler, președintele Federației Comunitaților Evreiești din Romania, la

- Ambasadorul Statului Israel in Romania, E.S. Reuven Azar, va participa luni, 30 octombrie la o intalnire cu membrii comsiei de politica externa din Senat, iar la discuții va fi prezenta și soția romanului cu dubla cetațenie care se numara printre ostaticii ținuți de Hamas in Fașia Gaza, relateaza News.ro,…

- Ambasadorul Israelului a rabufnit: 'Unii oameni se axeaza mai mult pe ce spun teroriștii, decat pe informațiile Israelului, o țara democratica!'Oamenii - inclsuiv din Vest - se bazeaza mult pe ce spun gruparile teroriste, in loc sa ia in considerare ce spune Israelul, un stat democratic, transmite ambasadorul…

- „In ceea ce privește Fașia Gaza, Forțele Armate Israeliene se pregatesc pentru o operațiune terestra masiva. Pentru a diminua numarul victimelor in randul civililor, le-am cerut sa evacueze nordul Fașiei Gaza inspre sud. Altfel, ar putea fi foarte periculos. Hamas a incercat sa ii blocheze in diferite…

- „In ceea ce privește Fașia Gaza, Forțele Armate Israeliene se pregatesc pentru o operațiune terestra masiva. Pentru a diminua numarul victimelor in randul civililor, le-am cerut sa evacueze nordul Fașiei Gaza inspre sud. Altfel, ar putea fi foarte periculos. Hamas a incercat sa ii blocheze in diferite…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, a spus, sambata, in platoul Digi24 ca atacul terorist de sambata, in care peste 20 de israelieni au murit și aproape 600 au fost raniți, este planuit de multa vreme de organizația terorista Hamas, sprijinita de Iran, și ca nu este un atac obișnuit, ci…

- Reuven Azar, ambasadorul Israelului la Bucuresti, a vorbit, in exclusivitate la Antena 3 CNN, despre razboiul inceput de teroristii Hamas in Israel. In aceasta dimineata, teroristii au lansat mii de rachete asupra oraselor din sudul si centrul tarii, si au luat cu asalt strazile unor orase din sud,…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, a declarat, pentru Agerpres, dupa intalnirea pe care a avut-o luni cu liderul AUR, George Simion, ca mesajul transmis de partidul condus de acesta este unul „fara precedent”. Azar a spus ca a decis sa se intalneasca cu liderul AUR deoarece membrii partidului…