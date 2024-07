Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, iși incheie mandatul. Discursul sau diplomatic cu acest prilej, rostit in cadrul unui eveniment dedicat incheierii misiunii la București, a adus, surprinzator, și o dezvaluire. Romania a ajutat din culise la eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza.

- Romania si Statul Israel au o relatie unica, veche de 1.000 de ani, o legatura intre popoare, a declarat, marti, ambasadorul Israelului, Reuven Azar, in cadrul unui eveniment dedicat finalului sau de mandat in tara noastra, acesta multumind Romaniei si pentru ca "a ajutat din culise la eliberarea ostaticilor"."Sunt…

- Ambasadorul Israelului, Reuven Azar, a declarat marți, 9 iulie, la un eveniment dedicat finalului sau de mandat, ca mulțumește Romaniei pentru ca „a ajutat din culise la eliberarea ostaticilor”, cu referire la prizonierii luați de Hamas dupa razboiul declanșat pe 7 octombrie 2023.„Sunt multe lucruri…

- Romania si Statul Israel au o relatie unica, veche de 1.000 de ani, o legatura intre popoare, a declarat, marti, ambasadorul Israelului, Reuven Azar, in cadrul unui eveniment dedicat finalului sau de mandat in tara noastra, acesta multumind Romaniei si pentru ca „a ajutat din culise la eliberarea ostaticilor”.…

- Biroul ONU pentru drepturile omului a declarat marti ca uciderea civililor din Gaza in timpul operatiunii israeliene de eliberare a patru ostatici, precum si retinerea de catre gruparile armate palestiniene a prizonierilor in zone dens populate, ar putea fi considerate crime de razboi, relateaza Reuters,…

- "Suntem gata sa facem compromisuri pentru a aduce inapoi ostaticii, dar daca nu avem de ales, vom intensifica operatiunea in toata Fasia Gaza - in sud, in centru si in nord", a declarat Yoav Gallant pe fondul negocierilor de la Cairo pentru un acord de armistitiu, unde Israelul a trimis o delegatie,…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intr-o conversație telefonica purtata cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, i-a cerut acestuia sa continue negocierile cu teroriștii Hamas pentru eliberarea ostaticilor. Macron l-a indemnat pe Netanyahu sa „duca la bun sfirșit” negocierile cu Hamas „care ar…

- Pavilionul israelian la cea de-a 60-a editie a Bienalei de Arta de la Venetia va ramane inchis in semn de "solidaritate" pana la eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas si incheierea unui armistitiu cu Gaza, au anuntat marti artistul reprezentant al tarii si curatorii, scrie AFP, potrivit news.ro.