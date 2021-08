Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic l–a convocat luni pe ambasadorul Iranului la Londra pentru explicații legate de atacul asupra vasului Mercer Street care s-a soldat cu moartea comandantului navei, cetațean român, și a unui marinar britanic. Anunțul vine dupa ce în cursul dimineții de luni, Bucureștiul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca a cerut explicații Iranului pentru atacul cu drona asupra vasului “Mercer Street”, in urma caruia un cetațean roman și un cetațean britanic au fost uciși, potrivit unui comunicat al instituției.

- Romania condamna cu fermitate atacul cu drona comis asupra vasului “Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vieții comandantului navei, cetațean roman, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, autoritațile iraniene trebuie sa ofere explicații in cazul marinarului ucis, informeaza Digi24…

- Romania solicita explicații autoritaților iraniene, fara intarziere, dupa atacul petrolierului Mercer și „iși rezerva dreptul de a acționa in consecința, alaturi de partenerii sai internaționali, pentru un raspuns adecvat”, transmite Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat. MAE anunta ca l-a…

- Romania condamna cu fermitate atacul cu drona, absolut inacceptabil, comis asupra vasului “Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vieții comandantului navei, cetațean roman, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, autoritațile iraniene vor trebui sa ofere explicații.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca va acorda intreaga asistenta necesara si va urmari activ investigatia in curs privind natura si circumstantele incidentului violent care a dus la decesul cetateanului roman, intr-un atac comis joi, in timp ce nava se deplasa in largul coastelor Omanului,…

- „Cu privire la informatiile aparute in spatiul public privind decesul unui navigator roman, ca urmare unui incident cu caracter violent care a implicat, in zona stramtorii Hurmuz, nava "Mercer Street", pe care se afla acesta, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, prin intermediul Ambasadei Romaniei…

- Cei care au sosit pe teritoriul Regatului Unit dupa data de 31 decembrie 2020 trebuie sa solicite permisul de ședere, pentru a-și proteja dreptul de a locui, a munci si a studia in Marea Britanie.Ambasadorul Romaniei la Londra a facut acest anunț pe pagina sa oficiala de Facebook. Potrivit unei statistici…