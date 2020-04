Ambasadorul Hurezeanu, mutare neașteptată în scandalul sezonierilor români din Germania In plin scandal iscat de condițiile de munca inumane din anumite ferme germane, Ambasada Romaniei ia atitudine și ii asigura pe romani ca problemele lor sunt tratate cu maxima seriozitate. Emil Hurezeanu spune ca, avand in vedere și dificultațile suplimentare generate de criza coronavirus, mai ales pentru cei aflați departe de țara ”ne-am asumat o manifestare extrem de ofensiva. (…) Aratam permanent ca in toate deciziile luate cu privire la sezonieri trebuie ținut cont și de dimensiunea umanitara și vulnerabilitatea acestora in aceasta perioada dificila cand nu au nici macar posibilitatea de a… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

