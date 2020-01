Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a declarat, vineri, cu prilejul inceperii Zilelor Filmului "Memoria Holocaustului", ca necesitatea de a vorbi despre memoria ororilor Holocaustului a devenit din nou actuala. "Necesitatea de a vorbi despre memoria ororilor Holocaustului a devenit din nou, as spune, din pacate, una foarte actuala si prezenta in tarile noastre. Ca reprezentant al generatiei mele, am avut mereu un reper cheie (...) 'Niciodata un nou Auschwitz!', ceea ce inseamna, in mod concret, ca trebuie sa combatem de la inceput orice manifestare de xenofobie si antisemitism…