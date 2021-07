Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au fost foarte destepti in ultimii patru ani si jumatate, de cate ori a fost cazul sa-si exprime parerile: la alegerile europarlamentare, la referendumul pentru familia traditionala. „Am simtit mereu ca isi asuma o parte activa in ceea ce se intampla si le-am inteles motivele”, marturisește…

- „Din pacate, Guvernul sau statul nu a facut asa de multe pentru a sustine acest sistem de invatamant, dar a facut sectorul privat si au facut companiile. Acolo unde a fost o nevoie aceste companii private au investit si au creat acest sistemul dual, mare parte din el este copiat din sistemul din Germania.…

- 86% dintre romanii intervievați considera ca prietenii și rudele lor plecate la munca in afara țarii vor petrece vara aceasta concedii in care vor cheltui peste 1000 euro in Romania, potrivit unui studiu recent realizat de TransferGo. Astfel, daca 60% dintre cei intervievați considera ca bugetul romanilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca autoritatile germane au modificat conditiile de intrare in aceasta tara, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, din 2 iunie romanii care calatoresc cu avionul pot intra in Germania fie cu rezultatul negativ al unui test pentru COVID (PCR sau…

- Rezultatele publicate de catre Universitatea de bere Kirin in ceea ce privește consumul de bere al romanilor sunt cel puțin interesante. Potrivit studiului realizat anual de catre sursa citata, Romania se afla in top 3, la nivel mondial, la consumul de bere pe cap de locuitor. Am intrecut Germania.…

- Ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, a declarat marti ca proiectul "1.700 de ani de istorie si cultura evreiasca in Germania (321-2021)" isi propune sa transmita un mesaj de multiculturalitate si intelegere intre popoare. El a spus la sesiunea inaugurala a proiectului "1.700 de ani de…

- Germania renunta la restrictii pentru persoanele imunizate. Oricine a primit ambele doze de vaccin anti-COVID-19 sau s-a refacut dupa ce a fost bolnav de COVID-19 se va putea intalni in privat, fara restrictii, cu alte persoane din aceeasi categorie. Cand se intalnesc cu persoane nevaccinate, acestia…