Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut miercuri, 2 noiembrie, o intrevedere cu E.S. dl. Peer Gebauer, Ambasador Extraordinar si Plenipotențiar al Germaniei in Romania. Intrevederea a avut ca subiect principal de discuție eficacitatea sistemului cameral…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut joi, 27 octombrie, o intrevedere cu ministrul agriculturii și industriei alimentare al Republicii Moldova, dl. Vladimir Bolea, in scopul identificarii soluțiilor optime de dezvoltare a sectorului agroalimentar…

- Comunicat. Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, Gheorghe Seculici, adreseaza un mesaj public investitorilor straini interesați sa investeasca in Romania: „Veniți la Arad,...

- Romania nu este in criza economica, ci se afla intr-o criza a energiei, a declarat, miercuri, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, la evenimentul "Topul firmelor din Bucuresti", anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In cursul zilei de 29 septembrie, Președintele Camerei de Comert, Industrie și Agricultura Timiș, Florica CHIRIȚA, a primit vizita oficiala a Ambasadorului Regatului Belgiei in Romania, E.S. Philippe BENOIT, aflat la Timișoara cu ocazia deschiderii primului Consulat Onorific al Belgiei in orașul de…

- Destinatiile lemnului in Romania trebuie sa fie doar doua - energie si industria mobilei - si, personal, n-as scoate din tara lemnul decat sub forma de masa, scaun, pat sau dulap, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR),…

- Numarul atacurilor cibernetice a crescut cu 37,7% in Europa, in perioada 2020 - 2021, o tendinta similara fiind consemnata si in Romania, unde, potrivit specialistilor, au fost inregistrate cu 31% mai multe atacuri cibernetice in 2021 fata de 2020, conform presedintelui Camerei de Comert si Industrie…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut marți, 6 septembrie, o intrevedere cu dl. Dan Shomon, fost manager de campanie și director politic pentru președintele american Barack Obama, și conducerea companiei Cyber Level Ins, o importanta companie cu…