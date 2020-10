Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice Mahler, a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca trei pacienti cu COVID-19 internati la terapie intensiva in spitalul pe care il conduce au fost adusi cu infectii nosocomiale de la Spitalul Judetean Brasov si de la…

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.391 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. La Iasi au fost inregistrate 62 de cazuri noi, mai putine decat in…

- Un bolnav de COVID-19 s-a mutat de 5 zile in mașina personala, ca sa stea izolat de familie și sa nu transmita boala. Omul spune ca a fost singura soluție, pentru ca nu a vrut sa intre in contact cu nimeni. Barbatul povestește ca a sunat la DSP București, cineva i-a spus ca va primi un telefon, dar…

- Emisiunea dedicata talentelor muzicii nu va fi in grila Pro TV de la toamna așa cum s-a intamplat an de an, in ultimii noua. Oficialii postului de televiziune confirma ca au anulat castingul din cauza riscului ce-l reprezinta pandemia actuala. ”Confirmam faptul ca ”Vocea Romaniei” nu va face parte din…

- Un deces al unui pacient cu COVID-19 și alte 26 de cazuri noi de imbolnavire au fost raportate in județul Buzau. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 3 și 79 de ani. Cinci dintre ei au fost testați și diagnosticați in laboratoare private. Ultimul pacient cu COVID-19 care a decedat este…

- Initial, Raed Arafat a spus, vineri, ca in spitalele din Bucuresti nu mai erau locuri la ATI. Sambata, a aparut informația ca avem un spital modular nou situat in curtea Spitalului Elias, construit prin donațiile de la Daruieste Viata. Duminica, Nelu Tataru anunța ca sunt 4.000 de locuri la ATI,…

- Cu ocazia implinirii a 300 de ani de la aducerea moastelor Sfantului Constantin Brancoveanu la Bucuresti, Patriarhul Daniel a vorbit elogiativ la adresa doamnei Marica Brancoveanu, care „cu o tenacitate extraordinara s-a luptat sa aduca in Tara Romaneasca osemintele Voievodului Constantin Brancoveanu…

- In plina epidemie de COVID-19, Romania bate record dupa record cu 614 noi infectari cu SARS-CoV-2 raportate de autoritatile sanitare. Bilantul de joi vine dupa ce, cu o zi inainte, au fost descoperite 555 de noi cazuri de COVID-19.