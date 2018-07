Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, a declarat, la o dezbatere din cadrul Festivalului de Film si Istorii Rasnov, ca spatiul politic romanesc este dedicat disensiunilor interne, insa preluarea presedintiei Consiliului UE, lucru care este o mare responsabilitate, ne va schimba optica.

- Ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt, a declarat, sambata la o dezbatere din cadrul Festivalului de Film și Istorii Rașnov, referitor la reforma sistemului judiciar, ca statele partenere incearca sa mențina Romania focusata ca sa nu devieze de la astfel de prioritați."Aș vrea…

- Michele Ramis si Cord Meier-Klodt, ambasadorii Frantei, respectiv Germaniei la Bucuresti, sfatuiesc Romania sa renunte la luptele interne si sa profite de oportunitatile care ii vor fi oferite odata cu preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, care va da o noua perspectiva tarii, transmite…

- Este important ca reforma sa ajute lupta impotriva coruptiei si stabilirea statului de drept si sa nu impiedice aceste obiective, a declarat, joi, ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, in cadrul unei conferinte de presa organizate la finalul mandatului sau la Bucuresti. Precizarile acestuia au…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune ca decizia Curtii Supreme de Justitie care a anulat alegerile pentru Primaria Chisinau creeaza un precedent periculos si va avea consecinte foarte serioase pe termen lung, inclusiv in perspectiva alegerilor parlamentare. El sustine ca tot ce se intampla…

- Economia din Romania creste foarte repede, iar Bucovina este o regiune care are „atuurile” sale, prezentand oportunitati de afaceri noi pentru investitorii germani, a declarat intr-o conferinta de presa, vineri, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier Klodt, aflat in vizita de lucru in judetul…

- „Am privit intotdeauna oportunitatile pentru Romania. Ceea ce am observat si am regretat intr-o anumita masura, este ca discutiile despre reforma justitiei si altele au inceput sa polarizeze societatea, sfera politica si societatea." Declaratia a fost facuta de Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei,…

- Ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, s-a declarat miercuri incantat de faptul ca tara sa a ramas si anul trecut in preferintele turistilor europeni. In ceea ce priveste Romania, reprezentantii Organizatiei Germane pentru Turism (DTZ) au aratat, intr-o conferinta de…