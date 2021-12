Stiri pe aceeasi tema

- Aprobarea creditului de angajament și a creditului bugetar pentru anul 2022 aferente construirii și dotarii Centrului Regional pentru Tratamentul Infertilitații Iași, care se va realiza ca acțiune multianuala, va fi pe masa consilierilor județeni in ședința de miercuri, 24 noiembrie. „Avem in fața un…

- Pentru a marca aceasta etapa importanta, presedintele CJ Iasi, Costel Alexe, a vizitat unitatea medicala alaturi de executivul Consiliului Județean, colegii din instituție și liderii de grup ai consilierilor județeni. ” Acest proiect, unul dintre cele mai importante pentru comunitatea noastra, nu ar…

- Prin anumite medii politice se tot vorbeste in ultimele zile ca, in cazul in care si ghinararul Ciuca va pica la vot in Parlament, sa fie pus pe lista de oameni care ar putea aduce consensul tehnocrat un iesean de-al nostru, stimati telespectatori. Iesean vorba vine, caci de mai multi ani personagiul…

- In perioada 26-29 septembrie, o delegație oficiala din Raionului Cernauți, Ucraina, participa, la Iasi, la un schimb de experienta cu reprezentantii Consiliului Judetean. Scopul intalnirilor este de a prezenta partenerilor din Ucraina investițiile derulate de Consiliul Județean și de a identifica noi…

- Referitor la prezența reprezentanților Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași in sediul Consiliului Județean Iași, precizam ca au fost solicitate documente și informații referitoare la activitatea unor instituții din subordinea administrației județene. „Consiliul Județean Iași…

- Procurori din cadrul DNA Bucuresti fac perchezitii la sediul Consiliului Judetean Iasi, surse din cadrul institutiei afirmand ca anchetatorii s-ar afla in biroul sefului CJ Iasi, Costel Alexe, informeaza News.ro . La descindere participa si o echipa de jandarmi. Reprezentantii DNA au confirmat ca sunt…

- Exista premisele reintoarcerii militare a Franței in Marea Neagra, dupa aproape 170 de ani de la victoria din Razboiul Crimeii. Elysee-ul e in flacari. Presa britanica vorbește chiar de o declarație de razboi. Ecoul noilor provocari militare n-a ajuns inca la București. Inainte de a a comenta ultimele…

