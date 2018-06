Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea de exprimare si libertatea presei sunt principii fundamenate, dar cariatura cu Simona Halep nu reprezinta in niciun fel sentimentul opiniei publice franceze, se arata intr-o declaratie a Ambasadorului Frantei in Romania, Michele Ramis, la solicitarea News.ro.

- Ilie Nastase a rabufnit dupa apariția caricaturii Simonei Halep din Charlie Hebdo. Fostul mare jucator spune ca nu e cazul ca jurnaliștii revistei satirice sa fie luati prea mult in serios. “Am vazut ce au facut, dar e un jurnal de satira, nici nu trebuie sa le raspundem. Daca ei considera ca trofeul…

- Simona Halep a fost ironizata in cel mai recent numar al publicației de satira Charlie Hebdo dupa victoria din Openul Franței. Dupa ce organizatorii de la Roland Garros au umilit-o in timpul turneului, Francezii au realizat o caricatura in care apare trofeul Roland Garros este ridicat deasupra capului…

- Simona Halep a fost ironizata in cel mai recent numar al publicației de satira Charlie Hebdo dupa victoria din Openul Franței. Francezii au realizat o caricatura in care apare trofeul Roland Garros este ridicat deasupra capului de o femeie. “O romanca a caștigat Roland Garros: Fier vechi, fier vechi!”…

- Simona Halep a fost ironizata in cel mai recent numar al publicației de satira Charlie Hebdo dupa victoria din Openul Franței. Francezii au realizat o caricatura in care apare trofeul Roland Garros este ridicat deasupra capului de o femeie. “O romanca a caștigat Roland Garros: Fier vechi, fier vechi!”…

- Comisia Europeana pentru Democrație in Drept, cunoscuta și sub numele de Comisia de Veneția, se va afla, luni, la București, unde va discuta cu reprezentanți ai statului și ai societații civile despre situația actuala din justiție. Tudorel Toader a declarat, luni dimineata, ca printre subiectele ce…

- Site-ul oficial al turneului de la Roland Garros scrie, sambata, dupa ce Simona Halep a castigat ultimul act cu Sloane Stephens, ca romanca “a alungat fantomele”, dupa ce a pierdut precedentele trei finale de Grand Slam. Pe pagina de Facebook a competitiei, prima reactie de dupa meci a fost: “S-a nascut…

- Simona Halep a ajuns in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a trecut destul de greu de nemțoaica Angelique Kerber. Romanca a intrat mai greu in joc, dar a reușit, dupa 2 ore și 16 minute, sa o invinga pe Kerber (12 WTA) cu scorul de 2-1 (6-7,6-3, 6-2) ajungand The post…