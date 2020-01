Stiri pe aceeasi tema

- În acest an, Noaptea Ideilor se desfasoara în peste 89 de tari, România participând pentru a patra oara la acest eveniment global. Institutul Francez din România organizeaza dezbateri, expozitii si ateliere la Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Dezbaterile…

- Evenimentul Noaptea Ideilor, reunind o serie de dezbateri, expozitii si ateliere, organizate de Institutul Francez din Romania, se va desfasura pe 20 ianuarie la Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi. Potrivit unui comunicat al Institutului Francez transmis, luni, AGERPRES, Alianta…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat luni ca Guvernul evalueaza elaborarea unei ordonante de urgenta cu privire la desfasurarea rezidentiatului in toate spitalele din Romania, precizand ca pana in prezent exista monopoluri legate de rezidentiat in cateva centre universitare. “S-a discutat despre…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, a declarat vineri, in Portul Constanta, ca escala in tara noastra a navei maritime franceze de patrulare Commandant Birot, dislocata in Marea Neagra, reprezinta o oportunitate pentru desfasurarea de exercitii in comun intre militarii fortelor navale ale…

- Compania a raportat, de asemenea, si un profit (inainte de plata taxelor) de 34.15 milioane euro fata de 28 milioane anul anterior. Compania a mai raportat si un numar de 5,754 angajati la 30 iunie 2019, comparativ cu 4,819 la aceeasi data anul trecut. O mare parte din echipa globala (peste 2700 angajati)…

- Premiul Goncourt Alegerea Romaniei a fost castigat de Santiago H. Amigorena pentru romanul "Le ghetto interieur", anuntul fiind facut de Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Institutul Francez din Bucuresti, potrivit news.ro.Juriul…

- Premiul Goncourt Alegerea Romaniei a fost castigat de Santiago H. Amigorena pentru romanul "Le ghetto interieur", anuntul fiind facut de Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Institutul Francez din Bucuresti.

- Premiul Goncourt - Alegerea Romaniei a revenit in acest an romanului "Le ghetto interieur" de Santiago H. Amigorena, a anuntat, vineri, ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, in cadrul unei conferinte de presa, organizata la Institutul Francez din Bucuresti. "Este o carte despre…