Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Festivalului International de Teatru Sibiu (FITS), actorul, regizorul si scenaristul Constantin Chiriac, a fost decorat, miercuri seara, cu Legiunea de onoare, in grad de Cavaler. Distinctia a fost inmanata de ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, in cadrul unei ceremonii desfasurate…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, si secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale Simona Cojocaru au avut luni o intrevedere cu ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, si generalul Thierry Carlier - director pentru…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, a declarat, joi, inaintea dezbaterii "Cum poate actul creativ salva mediul inconjurator?", ca evenimentul "Noaptea Ideilor" faciliteaza dialogul despre implicarea civica si rolul artistului. Dezbaterea a fost parte a evenimentului "Noaptea…

- Ion Ștefan, ministrul Dezvoltarii, supranumit și ”ministrul grinda”, a avut un schimb de replici cu Radu Cristescu, fost secretar de stat in guvernul PSD, joi seara, la Romania TV. Totul a plecat de la o discuție legata de o investiție de 12 milioane de lei in Satu - Mare. Ministrul i-a spus, in…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat despre pozitionarea celor doua state in raport cu viitoarea Politica Agricola Comuna si despre actualizarea…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat despre pozitionarea celor doua state in raport cu viitoarea Politica Agricola Comuna si despre actualizarea…

- Scriitoarea Magda Carneci, critic, istoric de arta si curator, a fost distinsa cu Ordinul Legiunea de onoare, in grad de Cavaler, informeaza Serviciul de presa al Ambasadei Frantei in Romania. Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES, distinctia a fost inmanata joi de ambasadorul Frantei in…

- Magda Carneci, scriitoare, critic și istoric de arta și curator, a fost distinsa, joi, 12 decembrie 2019, cu Ordinul Legiunea de onoare, in grad de Cavaler, de doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania. In discursul sau, Ambasadoarea Franței in Romania a pus in valoare contribuția doamnei…