- Presedintele Macron l-a inlocuit pe ambasadorul francez in Ungaria in acest week-end, dupa ce un memoriu confidențial a aparut public in care diplomatul lauda pe liderului maghiar si politica migranției a lui Viktor Orban.

