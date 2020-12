Ambasadorul Frantei in Romania, Laurence Auer, a declarat joi ca lupta impotriva violentei asupra femeilor trebuie intensificata, intrucat cifrele privind acest fenomen sunt in crestere in perioada pandemiei COVID-19. Ea a spus, la o dezbatere online organizata de Institutul Francez si ambasada, ca vulnerabilitatea femeilor si copiilor in fata violentei domestice este inacceptabila, iar noile autoritati din tara noastra nu trebuie sa lase deoparte aceste aspecte. Laurence Auer a mentionat ca in Romania va fi dificil sa se obtina cifre referitoare la cresterea violentei impotriva femeilor in perioada…