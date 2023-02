Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec a sosit la Bucuresti, a anuntat Ambasada SUA, joi. Aceasta urmeaza sa isi prezinte in zilele urmatoare scrisorile de acreditare presedintelui Klaus Iohannis si se va intalni cu prim-ministrul Nicolae Ionel Ciuca si cu ministrul afacerilor externe Bogdan…

- Din ziua in care Austria a blocat aderarea Romaniei la spațiul Schengen (8 decembrie 2022), autoritațile de la București și-au aratat revolta fața de refuzul Vienei. Au existat și acțiuni de boicotare a companiilor austriece prezente in țara noastra. Potrivit ANAF, dintre cele aproape 3.000 de firme…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a declarat vineri, 13 ianuarie, ca a vorbit cu noua ambasadoare a SUA in Romania, Kathleen Kavalec, inclusiv despre ceea ce trebuie facut pentru ca vizele sa nu mai fie necesare pentru romanii care vor sa calatoreasca in SUA. „Am avut…

- Plenul Senatului american a confirmat-o pe viitoarea ambasadoare a SUA in Romania, Kathleen Kavalec, iar acum urmeaza juramantul. Noul ambasador nu este pentru prima data in Romania. Ea a fost ofițer pentru afaceri culturale la Ambasada SUA din București. Kathleen Kavalec este prima femeie ambasador…

- Plenul Senatului SUA a confirmat-o pe Kathleen Kavalec in funcțai de ambasador al SUA in Romania. Anunțul a fost facut de catre ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Secretarul de stat Antony J. Blinken a sosit in aceasta noapte la Bucuresti, pentru a participa la Reuniunea ministrilor de externe ai NATO, anunta Ambasada SUA la Bucuresti. Secretarul de stat Antony J. Blinken a sosit in aceasta noapte la Bucuresti, pentru a participa la Reuniunea ministrilor de externe…

- Secretarul de stat Antony Blinken se va afla in Romania, in perioada 28-30 noiembrie, pentru a participa la reuniunea ministrilor de externe ai NATO, informeaza Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Potrivit sursei citate, reuniunea de la Bucuresti se va concentra pe razboiul Rusiei impotriva…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS CoV 2 au sosit in tara in aceasta saptamana.Demnitarul a precizat ca vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele…