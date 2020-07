Ambasadorul Chinei in Marea Britanie a declarat miercuri ca cei care considera China drept un stat ostil se inseala si a avertizat tarile din Uniunea Europeana sa nu se amestece in afacerile interne ale Chinei in Hong Kong, potrivit Reuters.



"Cei care vad China ca un rival sistematic sau ca un stat potential ostil se inseala - au ales tinta gresita si se indreapta intr-o directie gresita", a declarat ambasadorul Liu Xiaoming intr-o alocutiune rostita la Centrul pentru Reforma Europeana din Londra (Centre for European Reform).



"China nu a intervenit niciodata in afacerile…