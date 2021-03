Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei in SUA, Cui Tiankai, a declarat, in ajunul unei importante intalniri care va avea loc joi in Alaska intre reprezentanti ai Beijingului si Washingtonului, ca tara sa nu se asteapta ca ''o singura reuniune sa rezolve toate problemele dintre China si Statele Unite'', transmite EFE,…

- Secretarul de Stat Antony Blinken si consilierul pentru securitate nationala Jake Sullivan se vor intalni in orasul Anchorage, din Alaska, cu Yang Jiechi, membru al forului decizional al Partidului Comunist Chinez, si cu ministrul de Externe Wang Yi. Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat…

- Iranul a declarat duminica ca nu considera ca este momentul „potrivit” pentru o reuniune informala privind acordul nuclear din 2015, propusa de Europa și inclusiv de Statele Unite, relateaza AFP.„Având în vedere pozițiile și acțiunile recente ale Statelor Unite și ale…

- CHIȘINAU, 19 feb - Sputnik. Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, a discutat cu raportorii Comisiei Europene pentru Democrație și Drept in format de videoconferința. La ședința a participat și președintele Comisiei juridice, numiri și imunitați a Parlamentului, Vladimir Bolea, și ministrul…

- Asasinatele la comanda nu mai reprezinta fapte grave in Romania - au dovedit-o judecatorii care au dispus, recent, ridicarea controlui judiciar in cazul unui interlop care face parte din gruparea care a pus la cale uciderea unui jurnalist incomod.

- Presedintele Turciei acuza Statele Unite ca ii sprijina pe militantii kurzi despre care Ankara spune ca au executat 13 turci rapiti in nordul Irakului. Recep Tayyip Erdogan considera „o gluma” declaratia Washingtonului de condamnare a executarii celor 13, relateaza Reuters si France Presse, preluate…

- „Grupul de lucru va lucra rapid pentru a ne permite sa decidem o directie ferma cu privire la chestiunile in legatura de China", a declarat Joe Biden in cursul primei sale vizite la Pentagon.„Acest lucru va necesita un efort al intregului guvern, o cooperare intre cele doua partide in Congres si aliante…

- ”Felicitari Regatului Unit si UE pentru ca au incheiat un acord istoric al Brexitului. Statele Unite sunt pregatite sa actioneze impreuna cu toti pentru a consolida si mai mult relatiile transatlantice in urmatorii ani”, a anuntat de Craciun, intr-un mesaj postat pe Twitter Consiliul National american…