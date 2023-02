Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul chinez la Uniunea Europeana, Fu Cong, a declarat ca presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, ar putea face o vizita in China in prima jumatate a lui 2023, informeaza cotidianul chinez Global Times.

- Uniunea Europeana se pregatește pentru vizita lui Volodimir Zelenski la summitul de la Bruxelles din aceasta saptamana, au declarat pentru Financial Times (FT) surse familiare cu planurile președintelui ucrainean, potrivit BBC . Potrivit acestora, calatoria ar putea fi totuși perturbata din cauza ingrijorarilor…

- Ucraina se va bate pentru a pastra orasul „fortareata” Bahmut din estul tarii atat atat timp cat va putea, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerand Occidentului sa accelereze furnizarea de arme cu raza lunga de actiune pentru a ajuta Kievul sa respinga fortele ruse in afara…

- La ora 10:30, sirenele au inceput sa sune la Kiev, in regiunile Harkov și Zaporojie, iar la cateva minute s-au raspandit in intreaga țara, scrie Ukrainskaia Pravda . Potrivit sursei citate, ucrainenii sunt indemnați sa mearga de urgența in adaposturi. Presa din Ucraina anunța ca proiectul de monitorizare…

- Chiar si asa, Ucraina va primi sustinere substantiala din partea Uniunii Europene, mai ales in contextul invaziei ruse de acum aproape un an, potrivit RRA. La summit participa, printre altii, presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta…

- Astazi are loc la Kiev primul summit Uniunea Europeana - Ucraina dupa declanșarea invaziei Rusiei. La summit participa, printre altii, presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ucraina a anunțat, prin vocea premierului Denis Smigal, ca…

- Liderii UE și NATO au incheiat, marți, un „acord istoric” prin care se urmarește strangerea relațiilor de colaborare dintre cele doua organizații. Este vorba despre o Declarație comuna, semnata de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, de președintele Consiliului European, Charles Michel, și…