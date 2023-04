Stiri pe aceeasi tema

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a apreciat miercuri Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva tarii vecine, transmit Reuters si AFP, citata de Agerpres. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Presedintele SUA Joe Biden, a declarat vineri, la Ottawa, ca, pana in prezent, China „nu a livrat” arme importante Rusiei, in pofida temerilor exprimate de occidentali pe aceasta tema, transmite AFP. „Sunt trei luni de cand aud ca China va furniza Rusiei arme importante (…) Nu inseamna ca nu o vor face,…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- Președintele Xi Jinping va efectua o vizita in Rusia in perioada 20-22 martie, a anunțat vineri Kremlinul, transmite agenția rusa de presa TASS.Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping vor discuta despre parteneriatul strategic dintre Rusia și China, potrivit presei rusești.„Un…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Decizia lui Putin de a suspenda Rusia din tratatul de dezarmare nucleara este o mare greșeala, a declarat miercuri Joe Biden, relateaza Reuters. Președintele Statelor Unite a spus ca Putin e iresponsabil ca face acest lucru. Chiar și așa, nu crede ca e un semnal ca liderul de la Kremlin ia in considerare…

- El a anuntat ca NATO planuieste sa organizeze o intalnire cu experti in achizitii de armament pentru a se asigura ca Ucraina are armele de care are nevoie, noteaza UMPMV.EU. O victorie a Rusiei in Ucraina ar fi “periculoasa pentru intreaga lume”, iar Occidentul nu poate lasa sa se intample acest lucru,…