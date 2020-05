Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei in Israel a fost gasit mort in resedinta sa, a confirmat duminica Ministerul israelian de Externe, noteaza Hotnews . Conform unui purtator de cuvant al politiei, citat de Reuters, ambasadorul a fost gasit decedat in locuinta sa dintr-o suburbie a Tel Aviv-ului.Ambasadorul Du Wei sosise…

- Du Wei, in varsta de 58 de ani, a fost gasit mort in patul sau si nu este, momentan, cunoscuta cauza decesului. El a fost numit ambasador in Israel in luna februarie a acestui an, iar inainte de asta a fost trimisul Chinei in Ucraina. Ambasadorul era casatorit si avea un fiu, dar nu…

- Fostul ofițer MAI, cel care a mințit și nu le-a spus medicilor de la Spitalul Gerota ca a calatorit in Israel, ar fi fost externat in urma cu doua zile.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 34: 'Nesimtitul ala de Popescu minte flagrant. Ati spus ca ati vorbit cu Farmec. Nu…

- Digi 24 anunța ca primul medic rapus de coronavirus este șefa Secției de Terapie Intensiva de la Spitalul Gerota, din București. Numarul deceselor a urcat la 27.Doctorița avea doar 40 de ani și nu avea morbiditați. La Spitalul Gerota a fost internat ofițerul MAI, angajat la Primaria Sectorului…

- 22 de cadre medicale care lucrau la Spitalul Dimitrie Gerota din Capitala au fost infectate cu SARS Cov 2, dupa ce au intrat in contact cu fostul ofițer MAI. Aceștia au fost duși la Spitalul Victor Babeș din Capitala. Dintre cele 49 de cazuri de coronavirus confirmate ieri pe teritoriul Romaniei, 22…