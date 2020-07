Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei in Marea Britanie a declarat miercuri ca cei care considera China drept un stat ostil se inseala si a avertizat tarile din Uniunea Europeana sa nu se amestece in afacerile interne ale Chinei in Hong Kong, potrivit Reuters. "Cei care vad China ca un rival sistematic sau…

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane în afacerile interne ale Hong Kong, ca reactie la criticile emise de premierul Boris Johnson împotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale, retrocedata…

- Guvernul Regatului Unit s-a declarat marti ''extrem de ingrijorat'' de controversata lege privind securitatea in Hong Kong, promulgata de catre presedintele chinez Xi Jinping, caruia Londra i-a cerut sa ''revina asupra acestei decizii'', transmite AFP potrivit Agerpres. ''Evident, suntem foarte preocupati…

- China implementeaza in regiunea Xinjiang, majoritar musulmana, o politica de control al nasterilor extrem de coercitiva - prin sterilizari fortate vizand in principal comunitatea uigura - dezvaluie un studiu publicat de Jamestown Foundation, potrivit caruia un milion de musulmani suniti ar fi internati…

- Circa 50 de experti independenti ai ONU au denuntat vineri represiunea asupra libertatilor fundamentale in China, cerand organizarea unei sesiuni speciale a Consiliului pentru Drepturile Omului, relateaza AFP. Acesti zeci de raportori speciali si alti experti in drepturile omului ai ONU, care sunt mandatati…

- Cel putin trei soldati indieni au fost ucisi intr-o 'confruntare violenta' cu armata chineza la frontiera disputata din Ladakh (nordul Indiei), sursa de vii tensiuni militare din luna mai intre cei doi giganti asiatici, transmite AFP, citand un comunicat al armatei indiene. China a acuzat India…

- Congresul National al Poporului (CNP) din China - a adoptat legea securitatii nationale pentru Hong Kong, transmite dpa. Actul normativ a dat naștere la noi proteste in aceasta provincie și a starni...