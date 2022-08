Casa Alba l-a convocat, joi, pe ambasadorul Chinei in SUA pentru a condamna actiunile Beijingului impotriva Taiwanului si pentru a reitera faptul ca Statele Unite nu vor o criza in regiune, dupa ce vizita pe insula a presedintei Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi a escaladat tensiunile in stramtoarea Taiwan, relateaza The Washington Post.

