Este important ca rolul de lider pe care femeile il au in tehnologia informatiilor si comunicatiilor sa fie recunoscut, a declarat, luni, ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, si a apreciat faptul ca in Romania diferentele de gen in acest domeniu sunt foarte mici. Diplomatul a punctat ca Romania este a doua tara cu cea mai mica diferenta de gen, in acest domeniu, in Uniunea Europeana, dupa Bulgaria. "Un studiu recent al Comisiei Europene arata ca aproape jumatate din absolventii din domeniu sunt femei iar acest procent cel mai probabil va creste rapid, deoarece in tara trebuie completate…