Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe si Guvernul Romaniei au reactionat la atacul armat condus de SUA, Franta si Marea Britanie impotriva Siriei, condamnand in comunicatele transmise utilizarea armelor chimice si reiterand sprijinul si solidaritatea fata de partenerii strategici ai Romaniei. 0 …

- Romania reacționeaza dupa atacul masiv al Coaliției conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei dupa acuzațiile de folosire a armelor chimice impotriva civililor in suburbiile Damascului controlate pana acum cateva zile de rebelii care lupta impotriva Regimului lui Bashar al...

- O reactie de sustinere a recentei actiuni a aliatilor – Statele Unite, Franta si Marea Britanie -in Siria a venit, sambata, nu doar din partea Guvernului, ci si din directia celui de-al treilea om in stat, totodata lider al partidului Social Democrat. “Exprim solidaritatea cu aliatii nostri SUA, Marea…

- Folosirea armelor chimice este inacceptabila in orice circumstante si constituie o incalcare flagranta a regimului international de neproliferare, a normelor fundamentale de drept international, a afirmat sambata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Exprim solidaritatea cu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat sambata dimineata sustinerea pentru actiunile intreprinse de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva instalatiilor si capacitatilor de arme chimice ale regimului sirian, transmite agentia dpa. "Aceasta va reduce capacitatea regimului…

- In urma cu cateva ore, in urma unui apel cu presedintele Frantei, premierul Regatului Unit, Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va alatura Statelor Unite si Frantei intr-un atac strategic asupra mai multor depozite chimice din Siria, scrie The Guardian.

