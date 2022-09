Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au participat duminica la un moment de reculegere in memoria Reginei Elisabeta a II-a, la Viscri, in fata Casei Albastre care ii apartine Regelui Charles al II-lea. Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a vorbit despre sentimentele Reginei pentru satul transilvanean.

- Regele Charles al III-lea, noul suveran al Marii Britanii, este profund legat de Romania, nu numai prin legaturile sale de sange, ci și prin atașamentul fața de natura și arhitectura rurala autentica de aici. Are proprietați in Transilvania și a fost unul dintre cei mai vizibili promotori ai turismului…

- Va mai aduceti aminte de cuplul de italieni care a plecat in vacanta la Cracovia, insa la sosire si-a dat seama ca a ajuns in Romania, la Craiova? Acesti oameni sunt, in continuare, in Romania. Au luat decizia de a-si petrece vacanta in tara noastra. Angajații Aeroportului din Craiova i-au „verificat”…

- Natura este darul Romaniei pentru Europa, a transmis ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, care a vizitat Parcul Vacaresti, pe care il considera „un succes ecologic”. Intr-un interviu acordat Asociatiei Parcul Natural Vacaresti, Noble a afirmat ca nu se vorbeste atat de des pe cat ar…

- Romania este o țara extrem de frumoasa, insa asta nu o poate spune decat cei care au explorat-o in adevaratul sens al cuvantului, astfel ca pe meleagurile noastre se afla și un loc inclus de CNN printre cele mai vizitate și atractive destinații din lume. Tu ai știut despre el?! Suntem siguri ca vei…