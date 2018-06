Stiri pe aceeasi tema

- "Romania mi-a fost casa timp de patru ani", a spus ambasadorul Marii Britanii in Romania recitand si versuri din "Doina" lui Vasile Alecsandri, la receptia care a marcat ziua reginei Elisabeta a II-a si finalul mandatului sau la Bucuresti.

- "Romania mi-a fost casa timp de patru ani", a spus ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, recitand si versuri din "Doina" lui Vasile Alecsandri, la receptia care a marcat ziua reginei Elisabeta a II-a si finalul mandatului sau la Bucuresti. Reprezentantul diplomatiei britanice la Bucuresti…

- Apartamentele se scumpesc pe zi ce trece, arata o analiza a Imobiliare.ro, citata de Mediafax. Astfel, doar de la finele lunii aprilie și pana astazi prețul mediu al metrului patrat construit a crescut cu nu mai puțin de 1,5%, ajungand la 1.215 euro. Tendința de creștere a prețurilor a fost resimțita…

- Germania este foarte atenta la evoluția situației din Romania, in urma deciziei CCR de revocare a șefei DNA, dar este cunoscuta pentru recomandarea ferma ca deciziile Curții Constituționale sa fie puse in practica „cu promptitudine”, scrie Grupul de Investigații Politice pe pagina de Facebook. Ambasada…

- „Cred cu tarie in democratie si in statul de drept. Acord toleranta zero fata de coruptie,” a declarat Klaus Iohannis la Ruse, la inceputul lunii mai 2018. Cu o saptamana inainte il primea cu onoruri militare pe un “penal ”german, scrie jurnalistul Marius Ghilezan, in “Romania libera”. Fostul presedinte…

- Romanii care sunt la munca in Marea Britanie pot sta liniștiți in legatura cu viitorul lor, chiar daca britanicii se pregatesc acum sa iasa din Uniunea Europeana. Mesajul a venit chiar de la ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell. ”Pentru romanii care se afla acum in Marea Britanie,…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit raportului “World Economic Outlook”, publicat marti și citat de Ager de institutia financiara internationala. Conform documentului referitor la perspectivele…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…