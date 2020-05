SUA: Contul Casei Albe a difuzat mesajul lui Trump, semnalat de Twitter

Contul oficial al Casei Albe de pe Twitter @WhiteHouse a difuzat vineri mesajul lui Donald Trump despre tulburările de la Minneapolis, care fusese semnalat de Twitter ca făcând o "apologie a violenţei", potrivit France Presse. The President did not glorify… [citeste mai departe]