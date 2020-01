Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii la Teheran, Rob Macaire, a plecat din Iran și se va intoarce la Londra pentru a purta discuții in urma reținerii sale in timpul protestelor iraniene, relateaza site-ul cotidianlui The Independent, potrivit Mediafax.Intoarcerea ambasadorului la Londra are loc dupa…

- Justiția iraniana a transmis marți ca ambasadorul britanic la Teheran este un ”element indezirabil”, a informat marți presa de stat, dupa ce oficialii iranieni l-au acuzat ca a participat la un protest ilegal in ciuda faptului ca el a negat acest lucru, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Ministerul…

- Iranul va reactiona vehement daca Marea Britanie face "noi greseli", a avertizat, luni seara, Ministerul iranian de Externe, la o zi dupa ce ambasadorul britanic a fost retinut scurt timp pentru participare la un miting neautorizat in Teheran."Daca Marea Britanie va face noi greseli, vor urma…

- Marea Britanie l-a convocat la Ministerul de Externe pe ambasadorul Iranului la Londra, pentru a-si exprima nemultumirea legata de arestarea ambasadorului britanic la Teheran, in timpul unor demonstratii care au avut loc dupa ce Iranul a recunoscut ca a doborat avionul ucrainean langa capitala tarii.

- Premierul britanic Boris Johnson și cancelarul german Angela Merkel au condamnat duminica arestarea ambasadorului britanic la Teheran în timpul protestelor din Iran, a informat un purtator de cuvânt al Guvernului de la Londra, relateaza Mediafax citând Reuters. "În ceea…

- Noi proteste au izbucnit in Iran, duminica, manifestantii cerand demisia conducatorilor dupa ce autoritatile au recunoscut, sambata, ca au doborat din greseala avionul ucrainean, relateaza Reuters. “Ne mint ca inamicul nostru este America, inamicul nostru este chiar aici”, a scandat un grup…

- Retragerea diplomatilor este o actiune preventiva mai degraba decat una bazata pe existenta unor informatii specifice privind existenta unor amenintari, conform sursei citate.Ambasadorii Rob Macaire de la Teheran si Stephen Hickey din Bagdad nu isi vor parasi posturile, a precizat Sky News.Ministerul…

