Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60 de angajați de la Verastar Ltd din Sale, Greater Manchester, au participat la o intalnire online, unde li s-a spus ca risca sa fie disponibilizați daca nu sunt pregatiți sa se mute in strainatate, adica in Romania. Angajații unei firme importante din Marea Britanie spun ca sunt ingroziți…

- Mercuri, 8 februarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a ajuns la Londra, in a doua sa vizita oficiala intr-o țara straina de cand a inceput invazia ruseasca in Ucraina. Liderul de la Kiev mulțumește Regatului Unit pentru sprijinul militar, intr-un discurs in fața politicienilor britanici la…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat intr-o intrebare adresata in Parlament, ca tancurile Challenger 2 sunt asteptate sa ajunga in Ucraina inainte de vara. Acest lucru vine dupa ce guvernul britanic a aprobat decizia de a furniza Ucrainei o companie de tancuri de lupta principale…

- Aproximativ 600 de militari francezi cu 200 de vehicule militare din cadrul Grupului de Lupta dislocat la Cincu, in judetul Brasov, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, sunt in aceasta saptamana in Poligonul Malina din Smardan, judetul Galati, pentru un exercitiu cu trageri de lupta. Militarii francezi…

- Gigel Știrbu, președintele Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, a trimis cate o scrisoare catre ministrul Afacerilor Externe și ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei in Romania referitoare la noua lege a minoritaților naționale din Ucraina.

- Marea Britanie a pierdut cel mai mare numar de zile lucratoare din 1990 din cauza numeroaselor greve din diverse sectoare ale economiei, relateaza Reuters. Peste 1,1 milioane de zile lucratoare s-au pierdut in perioada iunie-octombrie a acestui an, cea mai mare intr-o perioada de cinci luni de la inceputul…

- Militarii din Ucraina antrenați in Regatul Unit al Marii Britanii se intorc acasa cu echipament care ii va ajuta pe front. Echipamentul include caști, veste antiglonț, saci de dormit și truse speciale pentru a rezista in timpul iernii.

- Discuțiile privind eliminarea, pana in 2035, a inmatricularilor noi de mașini cu combustie interna, in vederea reducerii emisiilor de CO2, concretizate zilele trecute prin acordul Parlamentului și Consiliului European, au inceput in urma cu cațiva ani și au produs deja efecte. Consumatorii au inceput…