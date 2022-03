Stiri pe aceeasi tema

- Chisinaul a reactionat la fotografiile aparute in spatiul public cu imaginea unei harti afisate in cadrul Consiliului de securitate al Belarusului. In acest context, Ministerul de Externe a convocat de urgenta ambasadorul Belarusului la Chisinau, Anatolii Kalinin, pentru clarificarea tuturor circumstantelor…

- Ambasadorul britanic Andrew Noble se afla astazi in județul Suceava pentru a sprijini echipa consulara a Marii Britanii care acționeaza in regiune. Vizita sa include intalniri cu oficiali romani. Ministerul britanic de Externe a trimis saptamana aceasta in Romania (și in alte state vecine Ucrainei)…

- Ministerul de Externe de la Chișinau recomanda cetațenilor din Moldova abținerea de la calatorii neesențiale in Ucraina, iar celor aflați pe teritoriul Ucrainei sa evalueze necesitatea de a ramane pe teritoriul țarii vecine. Totodata, MAEIE recomanda moldovenilor evitarea oricarei deplasari in regiunile…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a discutat la ministerul de externe cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, Kent D. Logsdon. In cadrul intrevederii diplomații au discutat despre posibilitațile fortificarii Dialogului Strategic bilateral,…

- Israelul a inceput pregatirile marti pentru a-și muta ambasada din capitala Ucrainei, Kiev, la Lvov, in cazul unei invazii ruse. SUA, Canada deja și-au mutat ambasadele la Lvov, din vestul Ucrainei, langa Polonia.Kievul se afla in apropierea granițelor cu Rusia și Belarus, unde sunt deja masate trupe…

- Ministrul Nicu Popescu l-a primit la Ministerul de Externe pe noul ambasador al Republicii Populare Chineze in Republica Moldova. Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, a avut o intrevedere cu ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la Chișinau,…

- Ministerul de Externe de la Chisinau a reactionat pe tema participarii ambasadorului Federatiei Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnetov, la asa numita „inaugurare” a liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Potrivit MAE, asa-zisele „alegeri prezidentiale” din regiunea transnistreana sunt nelegitime…

- Ministerul de Externe de la Chișinau a emis o declarație publica, in contextul participarii ambasadorului Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, la așa-numita “inaugurare” a liderului de la Tiraspol. MAEIE precizeaza așa zisele ”alegeri prezidențiale” din regiunea transnistreana sint nelegitime…