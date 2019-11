Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a declarat miercuri in Congres ca a dat curs "ordinelor" primite de la presedintele Donald Trump in ce priveste Ucraina, ceea ce vine in sustinerea acuzatiilor lansate la adresa liderului de la Casa Alba ca a facut presiuni asupra…

- Donald Trump si-a impus avocatul personal diplomatilor insarcinati cu Ucraina si voia ca Kievul sa ancheteze cu privire la Burisma, un grup ucrainean in domeniul gazelor naturale cu care avea legaturi fiul rivalului sau Joe Biden, Hunter Biden, a declarat joi ambasadorul american la Uniunea Europeana…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti, la ONU, ca ar fi "teribil" ca Marea Britanie sa nu iasa din Uniunea Europeana asa cum intentioneaza prim-ministrul Boris Johnson, ale carui planuri sunt contracarate de Parlament si de Curtea Suprema, relateaza AFP. "Numai un om ca el poate reusi",…