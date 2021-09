Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan, a fost convocat vineri la Ministerul de Externe de la Moscova, in contextul acuzatiilor privind interferente ale Washingtonului in scrutinul parlamentar rus, afirma surse citate de agentia Tass, potrivit Agerpres. John Sullivan a petrecut aproximativ…

- Ministerul de Externe rus l-a convocat pe ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, in legatura cu presupusa interferenta a Statelor Unite in alegeri, au relatat agentiile de presa ruse TASS si RIA. Agentiile de presa citate nu au precizat despre ce scrutin s-a discutat, scrie Agerpres.Rusia va organiza…

- Ministerul de Externe rus l-a convocat vineri pe ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, in legatura cu presupusa interferenta a Statelor Unite in alegeri, au relatat agentiile de presa ruse TASS si RIA, citand o sursa diplomatica, informeaza Reuters. Agentiile de presa citate nu au…

- Declarația șefului Ministerului de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, in opinia caruia Rusia ar dori sa transforme Marea Neagra intr-un lac interior propriu, este o prostie, a declarat reprezentanta oficiala a diplomației ruse, Maria Zaharova, citata de cotidianul Rossiiakaia gazeta. Dupa…

- Maria Zaharova, reprezentantul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, a confirmat posibilitatea unei intalniri, saptamana viitoare, la Moscova, dintre șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov și trimisul special al președintelui Statelor Unite pe probleme privind schimbarile climatice, John…

- Reprezentanții SUA și UE incearca activ sa intervina in campania electorala din Moldova. Despre acest lucru a declarat vineri reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. "Constatam cu regret ca campania electorala din Republica Moldova este insoțita de o ingerința fara precedent…

- Ministerul de Externe rus l-a convocat joi pe ambasadorul Cehiei la Moscova, dupa ce Praga a acuzat Rusia ca s-a aflat in spatele exploziei de la un depozit de munitii in 2014 de pe teritoriul ceh, in care au murit doua persoane, transmite Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova,…

- Rusia și-a exprimat indignarea dupa testarea portavionului american USS Gerald Ford in largul coastei Florida. Moscova a reacționat astfel la testul de șoc al portavionului acuzand SUA ca nu respecta doctrina privind protecția climei. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova,…