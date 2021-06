Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan, a revenit joi la post la Moscova, dupa ce plecase in aprilie pentru consultari la Washington in plina criza diplomatica ruso-americana, a relatat agentia de presa Interfax, in contextul unei ameliorari usoare a relatiilor dintre Rusia si SUA in urma summitului…

- Ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, se va intoarce la Moscova saptamana aceasta, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, informeaza Reuters. In cadrul unui briefing, Price a mai declarat reporterilor ca Statele Unite au salutat intoarcerea ambasadorului…

- Ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, se va intoarce la Moscova saptamana aceasta, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, informeaza Reuters. In cadrul unui briefing, Price a mai declarat reporterilor ca Statele Unite au salutat intoarcerea ambasadorului…

- Ambasadorul Rusiei în Statele Unite Anatoli Antonov urmeaza sa revina în post la Washington saptamâna viitoare, dupa ce a fost chemat la Moscova, la consultari, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, relateaza Reuters, scrie News.ro.Moscova…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a salutat joi intr-o declaratie pentru TASS rezultatele intrevederii dintre presedintele american Joe Biden si cel rus Vladimir Putin, indemnand totodata Uniunea Europeana (UE) sa mentina, dupa exemplul summitului ruso-american, dialogul cu Moscova si sa discute…

- Fostul președinte american Donald Trump a spus ca Washingtonul nu a obținut nimic de la summitul liderilor rus și american Vladimir Putin și Joe Biden, iar pentru Moscova intalnirea a decurs bine.

- Fostul ambasador american in Rusia, Michael McFaul, spune ca ”poate ghici” de ce presedintii american Joe Biden si rus Vladimir Putin nu au sustinut o conferinta de presa comuna in urma summitului lor la Geneva, miercuri, relateaza The Associated Press. Ultima conferinta de presa a lui Putin…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat in conferinta sa de presa, miercuri, la Geneva, ca intalnirea cu presedintele american, Joe Biden, a fost una constructiva, s-a desfasurat fara ostilitate si a demonstrat dorinta celor doi lideri de a se intelege. Presedintele american si cel rus, Joe Biden…