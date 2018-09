Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, considera ca este momentul ca Romania sa isi asume un rol mai proeminent in redefinirea cadrului de dezvoltare economica in spatiul transatlantic si ca Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite are capacitatea de a sustine…

- CHIȘINAU, 9 aug — Sputnik. Un barbat din România a murit din cauza infecției cu virusul West-Nile. Este vorba de un pensionar de 79 de ani din Galați care suferea si de alte maladii cronice, scrie dcnews. © Sputnik / Rodion ProcaSuburbiile Chișinaului, bantuite de miasme, invazii…

- Peste 3.200 de candidati, baieti si fete, s-au inscris in acest an pentru cele 630 de locuri scoase la concurs, la specializarile Politie, Politie de Frontiera, Jandarmerie si Pompieri de la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti. Luni a inceput proba eliminatorie, si anume evaluarea performantei…

- Operatorul de stat Tarom continua campania "Dor de Europa" si pune in vanzare, in perioada 3-7 august, bilete cu preturi de 139 de euro dus-intors, informeaza vineri compania. Biletele de avion la preţul de 139 euro, cu toate taxele incluse, sunt valabile pe zborurile între Bucureşti…

- Fostul ambasador al Republicii Moldova la Bucuresti, Iurie Renita, considera ca ar putea exista trei scenarii de numire a reprezentantului special al presedintelui Rusiei pentru dezvoltarea relatiilor comerciale si economice cu Moldova, vicepremierul Guvernului rus, Dmitri Kozak. Diplomatul le-a facut…

- In perioada 9 – 15 iulie, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au actionat pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea sigurantei rutiere. In aceasta perioada, politistii au depistat 63 de soferi, care au depasit limita legala de viteza pe autostrazi cu…

- „In exercitarea mandatului de primar (2012 – 2016) a emis o dispoziție privind numirea soției sale in funcția de manager de proiect in cadrul unui proiect implementat de Primaria Vașcau, care a produs un folos material pentru soția sa (in baza acestei dispoziții, soția persoanei evaluate a incasat…

- Meteorologii au emis joi dimineata un cod galben de furtuna pentru municipiul Bucuresti, valabil in urmatoarea ora. Avertizarea meteo este valabila in intervalul orar 6.40 – 7.40, perioada in care meteorologii anunța ca vor fi ploi torențiale, insoțite de fulgere și rafale de vant. Conform Administratiei…