Nu a fost o zi a Victoriei prea buna pentru ambasadorul rus din Polonia. Diplomatul a fost stropit cu vopsea roșie de o mulțime de protestatari din Varșovia in timp ce participa la o ceremonie dedicata Zilei Victoriei. Mulțimea din jurul ambasadorului a scandat „fasciștii” in timp ce vopseaua era aruncata peste grupul de diplomați ruși. In momentul producerii incidentului, Serghei Andreev incerca sa depuna flori la cimitirul soldaților sovietici. Imaginile cu incidentul au fost difuzate și de agenția de știri rusa RIA, dar inregistrarea audio a mulțimii care scanda „fasciștii” a fost eliminata,…