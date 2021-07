Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, eliberarea din functia de consilier prezidential a lui Laurentiu Stefan si acreditarea acestuia in calitate de ambasador al Romaniei in Irlanda, a anuntat Administratia Prezidentiala. La inceputul lunii aprilie, Laurentiu Stefan, propus ambasador…

- Potrivit Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis a semnat vineri, 2 iulie 2021, urmatoarele decrete:Decret privind acreditarea doamnei Elena Șerbanescu in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Tunisiana, cu reședința la Tunis;Decret privind acreditarea domnului…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, acreditarea a noua ambsadori romani. Printre ambasadorii acreditați miercuri se numara și Emil Hurezeanu, fostul ambasador al Romaniei la Berlin, care acum va ocupa funcția de ambasador in Republica Austria, informeaza Agerpres . La sfarsitul saptamanii…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a acreditat pe urmatorii 9 ambasadori:Decret privind acreditarea domnului Marius Cristian Badescu in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Regatul Norvegiei, cu reședința la Oslo;Decret privind acreditarea domnului…

