Ambasadorii români ar putea fi obligaţi să cunoască două limbi străine Senatul a adoptat, luni, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, prin care diplomatii romani sunt obligati sa cunoasca cel putin doua limbi straine, dintre care una sa fie engleza sau franceza, conform Agerpres. S-au inregistrat 94 de voturi "pentru" si o abtinere.

