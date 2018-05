mbasadorii statelor membre NATO l-au informat joi pe omologul lor rus, in cadrul primei reuniuni a Consiliul NATO-Rusia in acest format din 2018, despre un exercitiu de amploare care se va desfasura in Norvegia la sfarsitul acestui an, la care vor lua parte 40.000 de militari, relateaza dpa. Manevrele masive ale NATO, cu numele de cod "Trident Juncture", cu participarea a 70 de nave si 130 de avioane, vor include exercitii militare pe teritoriul si in jurul Norvegiei in luna octombrie, precum si un exercitiu de comanda desfasurat in cea mai mare parte la Napoli, a anuntat Alianta Nord-Atlantica.…