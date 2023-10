Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat marti, 17 octombrie, ca vizita presedintelui SUA, Joe Biden, prevazuta miercuri, 18 octombrie, in Israel este ”absolut necesara” si a mai adaugat ca este sigur ca liderul de la Casa Alba va transmite un mesaj similar cu cel al UE privind respectarea…

- Iranul a avertizat luni despre o posibila „actiune preventiva” impotriva Israelului „in urmatoarele ore”, in timp ce armata israeliana se pregateste sa lanseze o ofensiva terestra in Fasia Gaza. Teheranul a avertizat in mod repetat ca o invazie la sol a Fasiei Gaza ar genera un raspuns pe alte fronturi,…

- Hamas, grup militant islamic care controleaza Fașia Gaza, l-a laudat pe președintele rus Vladimir Putin pentru poziția sa in conflictul cu Israelul, noteaza Insider. Grupul, care a lansat o serie de atacuri asupra Israelului la 7 octombrie, i-a mulțumit lui Putin pentru “eforturile neobosite ale Rusiei”…

- UPDATE Fortele armate israeliene au lichidat inca un lider al miscarii islamiste palestiniene Hamas, care a comis in 7 octombrie un atac terorist de amploare impotriva Israelului, transmite DPA. Billal Al Kedra, comandantul unitatilor Hamas din Khan Younis, localitate din sudul Fasiei Gaza, a fost ucis…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata triplarea ajutorului umanitar, pana la 75 de milioane de euro, pentru populatia din Fasia Gaza, transmite AFP.„Comisia Europeana va creste imediat cu 50 de milioane de euro pachetul actual de ajutor umanitar prevazut pentru Gaza.…

- Documentele detaliaza ordinele adresate luptatorilor palestinieni și le arata acestora cum sa maximizeze uciderea civililor, scrie Times of Israel. „Nivelul de specificitate ar lasa cu gura cascata pe oricine din domeniul informațiilor”, a spus un oficial al armatei israeliene, citat de NBC News.Mai…

- Faptul ca atacul Hamas impotriva Israelului a fost sarbatorit pe strazi in Berlin arata ca Germania a permis intrarea prea multor straini, este de parere fostul secretar de stat american Henry Kissinger.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, efectueaza miercuri, 11 octombrie, prima sa vizita la sediul NATO din Bruxelles de la inceputul razboiului cu Rusia in februarie 2022, a anunțat alianța militara, citata de G4media . Un purtator de cuvant a scris pe rețelele de socializare ca liderul ucrainean…