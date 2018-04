Ambasador rus: Statele occidentale nu sunt interesate de viitorul civililor din Siria

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a raspuns repede declarațiilor SUA, care a amenințat cu noi sancțiuni, dupa presupusul atac cu arme chimice din Siria. Moscova spune ca va adopta masuri de raspuns în foarte scurt timp.

- Statele occidentale fac planuri pentru un posibil raspuns militar dupa presupusul atac chimic al regimului de la Damasc. In acest timp, Rusia avertizeaza SUA cu privire la orice acțiune militara.

- Rusia a avertizat luni impotriva unor 'consecinte grave' in cazul unor atacuri aeriene occidentale in Siria, dupa presupusul atac chimic de sambata a carui existenta este negata de Moscova, relateaza France Presse.Citește și: A ieșit la iveala un nou document devastator pentru DNA: cum țineau…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA „se vor retrage din Siria foarte curand”, la cateva ore dupa ce Pentagonul a subliniat ca este important ca trupele americane sa ramana in Siria in viitorul apropiat, informeaza CNN. „Ii invingem pe cei de la ISIS. Ne vom retrage din Siria foarte…

- Agenția Bloomberg, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat".

- Atacurile aeriene si chimice impotriva civililor din Siria "trebuie sa inceteze imediat", a declarat joi Departamentul de Stat al SUA, acuzand regimul condus de Bashar Al-Assad, dar si aliatul rus al acestuia, transmite AFP. "Statele Unite sunt extrem de preocupate de escaladarea violentei la Idlib",…

- Ministerul rus al Apararii l-a decorat pe maiorul Roman Filipov, pilotul avionului SU-25 doborat sambata de rebelii jihadisti in Siria, cu ordinul Erou al Rusiei, afirmand ca acesta, dupa ce s-a catapultat, s-a luptat cu islamistii si, cand a fost inconjurat, s-a aruncat in aer cu o grenada.