Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta a fost desemnat de UE ca fiind ”anul cailor ferate”, iar la toamna va circula un tren simbolic ce va opri în aproape 40 de orașe, inclusiv la București, a spus comisarul european pentru transporturi, Adina Valean. Ea spune ca trenul își va propune sa testeze care…

- Romania infrunta Germania, astazi, de la ora 21:45, in preliminariile Campionatului Mondial. Selecționerul Mirel Radoi (40 de ani) a efectuat 4 modificari in echipa de start, in comparație cu victoria obținuta in fața Macedoniei de Nord, scor 3-2. Romania - Germania e liveTEXT AICI de la ora 21:45.…

- Alexandru Bourceanu (35 de ani), fost mijlocaș la naționala Romaniei și la FCSB, a prefațat la GSP Live duelul de foc pe care "tricolorii" il vor avea in aceasta seara cu Germania, in preliminariile pentru CM 2022. Romania - Germania se joaca in aceasta seara, incepand cu ora 21:45, liveTEXT pe GSP.…

- Zoltan Gera (41 de ani), selecționerul reprezentativei U21 a Ungariei, a analizat meciul pierdut cu Romania la Campionatul European, scor 1-2. Romania U21 a fost condusa cu 1-0 la Budapesta, dar a revenit eroic și a luat cele 3 puncte; Dupa 1-1 in celalalt meci al grupei intre Germania și Olanda, calculele…

- Fluxurile de creditare digitala dezvoltate in Romania sunt la fel de performante precum cele din Statele Unite, Marea Britanie sau Germania și ne permit sa acordam credite fara interacțiune umana in doar cateva minute, a declarat Petr Baron, CEO al...

- Drogat, fara permis și cu ochii in tableta cand era la volan. E vorba despre un infractor roman care se ascundea in Germania, ca sa nu execute o pedeapsa cu inchisoarea in țara. Doua polițiste l-au prins dupa o urmarire nebuna, scrie cotidianul regional Neue Westfalische , care apare la Bielefeld. Miercuri,…

- Vodafone a anunțat luni o investiție de 20 de milioane de euro, derulata prin Fundația Vodafone, pentru a extinde abilitațile digitale și programele educaționale ale Fundației, finanțand inițiative locale in Albania, Republica Ceha, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia,…

- „Nu le-a ajuns cat au furat in pandemie! Dupa imprumuturile uriase de 30 de miliarde de euro, facute anul trecut, Citu pune acum la cale cel mai mare jaf din istoria moderna a tarii! Vrea sa vanda – pe nimic! - cele mai puternice si mai rentabile companii de stat! Tot ce a ramas mai valoros in patrimoniul…