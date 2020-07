Stiri pe aceeasi tema

- Amabasadorul Ciprului in Romania, Filippos Kritiotis, a fost gasit decedat in locuința sa. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta. Ambasadorul a murit in noaptea de sambata spre duminica, iar una dintre ipotezele luate in calcul este ca acesta a suferit un infarct, informeaza stirileprotv.ro.…

- Ambasadorul Ciprului in Romania ar fi fost gasit mort in noaptea de sambata spre duminica, potrivit unor surse Știrile Pro TV. Una dintre ipotezele luate in calcul este ca ar fi suferit un infarct. Deocamdata, cazul a fost preluat de ofițerii din cadrul Serviciului Omoruri, fiind considerat…

- Informație de ultima ora in cazul celor doi deputați PSD care s-au certat cu angajații unui fast -food și poliția care a ajuns la fața locului, dupa ce au refuzat sa poarte maști. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat in legatura cu limbajul folosit la adresa unui…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu sustine ca incidentul din Sectorul 5, in care Nicusor Dan, candidatul dreptei la primaria Capitalei, a fost sicanat de administratia PSD, reprezinta o reeditare la scara mai mica a zilei de 10 august 2018, in care romanii din strainatate au fost primiti cu tunuri cu…

- Decesul actorului Costin Marculescu este parca tras la indigo cu cel al jurnalistei Cristina Țopescu, care a murit la inceputul acestui an. Actorul s-a stins din viața intr-un mod bizar! Acesta a fost gasit fara suflare, in propria locuința din București. Corpul sau intrase in stare de putrefacție,…

- Un barbat de 69 de ani, confirmat cu coronavirus, a murit, duminica, in București. Decesul a fost raportat, inițial, pentru județul Prahova, conform datelor de identitate ale pacientului. Pacientul a fost testat pozitiv pentru coronavirus pe 12 mai și s-a stins din viața pe 24 mai. Acesta avea hipertensiune…

- Noi detalii din cazul lui Alexandru Gazdac, barbatul impușcat mortal de polițiști miercuri dimineața, in urma unui scandal pe care l-a provocat la un hotel din București. Individul, ajuns in atenția presei și in anul 2016, cand a intrat intenționat cu mașina in poarta Guvernului pentru ca „Romania urma…