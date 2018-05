Stiri pe aceeasi tema

- Richard Grenell, ambasadorul Statelor Unite in Germania, a declarat ca nu exista pericolul izbucnirii unui razboi comercial intre Uniunea Europeana și Statele Unite, pe fondul deciziei Washingtonului de a crește tarifele la importurile de oțel și aluminiu, relateaza Deutsch Welle, citat de Mediafax.

- Uniunea Europeana se pregatește pentru izbucnirea unui conflict, dupa ce Statele Unite au semnalat ca vor respinge solicitatea blocului comunitar de a fi scutit neconditionat de tarifele pe importurile de aluminiu și oțel. Marți, 1 mai, se incheie termenul de doua luni in care statele UE au fost scutite…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus marti, in primul discurs pe care l-a sustinut in fata eurodeputatilor reuniti in Parlamentul European (PE) la Strasbourg, sa se creeze un ”program european” privind finantarea colectivitatilor care primesc refugiati, in vederea depasirii ”dezbaterii otravite”…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…