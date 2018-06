Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump urmeaza sa soseasca in Marea Britanie la mijlocul lui iulie, dupa luni de speculatii privind momentul vizitei sale in tara considerata in mod traditional cel mai apropiat aliat al Statelor Unite. Donald Trump nu a vizitat Marea Britanie de cand a fost ales presedinte in 2016.…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Summitul Trump-Kim va avea loc pana la urma pe 12 iunie la Singapore, așa cum era stabilit inițial, a anunțat președintele american intr-o postare pe Twitter și in timpul unei declarații de presa. Discutiile despre summit “se mișca foarte frumos. Inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a…

- Presedintele american Donald Trump a pledat pentru dreptul de a purta arma in America si a comparat un spital neidentificat din Londra cu o "zona de razboi", pe motiv ca, in pofida faptului ca in Marea Britanie exista legi stricte privind armele de foc, la spital ajung numeroase victime ale atacurilor…

- Presedintele american Donald Trump a comparat un spital din Londra cu o "zona de razboi", fara sa numeasca respectiva unitate medicala, declarand ca, desi exista legi stricte privind armele de foc in Marea Britanie, la spital ajung numeroase victime ale atacurilor cu cutite.

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze pe 13 iulie o vizita in Regatul Unit, a anuntat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, relateaza Reuters conform News.ro . Aceasta va fi prima vizita in Marea Britanie a locatarului Casei Albe de la preluarea functiei, in ianuarie…

- Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump (47), au fost gazdele primei vizite de stat. Cei doi i-au intampinat pe peluza de la Casa Alba pe președintele francez Emmanuel Macron și pe soția sa, Brigitte Macron (65). Vizita acestora din urma este una extrem de importanta, vizand discuții…