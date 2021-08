Stiri pe aceeasi tema

- „In prezent, Bulgaria se afla in zona verde, dar in cateva zile va intra in zona portocalie, cel tarziu luni. Va fi o inasprire mai drastica cand vom intra in zona roșie. In prezent, se iau masuri pentru a consolida mai degraba controlul antiepidemic in spații inchise, unde sunt mulți oameni. Acestea…

- Lotul de canotaj al Romaniei, care a obtinut o medalie de aur si doua de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a revenit, duminica, in tara. Sportivii au fost intampinati la Aeroportul Henri Coanda de reprezentanti ai MTS, COSR si FR Canotaj, informeaza News.ro. La Tokyo, Ancuta Bodnar si Simona…

- © Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu s-a vaccinat cu a doua doza: Cum se simteBUCURESTI, 4 iul – Sputnik, Doina Crainic. In timpul conferinței sale de presa bisaptamanale, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat vineri, 2 iulie, cu privire la o perioada foarte periculoasa…

- Auckland (Noua Zeelanda) pe primul loc in clasamentul anual realizat de saptamanalul The Economist privind cele mai bune orase pentru locuit, urmat de Osaka (Japonia), Adelaide (Australia), Tokyo (Japonia) si Wellington (Noua Zeelanda). "Auckland a urcat in topul clasamentului datorita abordarii…

- Sute de persoane au fost arestate intr-o operatiune uriașa din intreaga lume, axata impotriva crimei organizate: asasinate, trafic de droguri si de arme. Polițiști din mai multe țari europene, Statele Unite, Australia si Noua Zeelanda au decriptat mesajele infractorilor, timp de trei ani pana sa reușeasca…

- Sute de persoane au fost arestate în diferite parți ale lumii într-o operațiune masiva împotriva criminalitații organizate, grație infiltrarii poliției într-o aplicație folosita pentru schimbul de mesaje codate între criminali, a anunțat marți poliția federala australiana,…

- Cititorii publicației bulgare ”Glasove” și-au exprimat nemulțumirea fața de posibila introducere a țarii lor pe lista statelor neprietenoase cu Rusia, relateaza agenția RIA Novosti. Dupa cum se știe, Guvernul Rus a creat o lista cu state ostile Rusiei pe care au intrat, deocamdata, doar doua…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis un mesaj de unitate si fratietate, de comuniune si de solidaritate tuturor romanilor de pretutindeni, in care ii indeamna sa fie permanent in legatura cu cei dragi ramasi in tara, pentru a pastra unitatea familiei si comuniunea romaneasca, potrivit…