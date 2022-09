Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj in preajma Zilei Independenței Republicii Moldova și la șase luni de la declanșarea razboiului de Rusia in Ucraina. Președinta a postat pe pagina sa de Facebook , și un filmuleț video cu refugiați ucraineni care au fost primiți in casele cetațenilor Republicii…

- Mii de ucraineni au fost transportați in 18 țari pentru a primi tratament medical de la izbucnirea razboiului cu Rusia, in luna februarie, potrivit Sky News. Aproximativ 2.000 de ucraineni au fost duși in strainatate pentru a primi tratament medical in ultimele luni. De asemenea, in jur de 500 de copii…

- Numarul persoanelor ucise in urma atacului cu rachete rusești asupra orașului Vinița din centrul Ucrainei a crescut la 24, dupa ce o femeie a murit la spital din cauza ranilor provocate de arsuri. Declarația a fost facuta de catre un oficial ucrainean pentru Agenția France-Presse. Rusia susține ca…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a primit-o luni pe ambasadoarea SUA la NATO, cu care a discutat despre razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, precum și raspunsul alianței la criza provocata de acest razboi. Bogdan Aurescu a subliniat importanța creșterii prezenței militare a SUA in Romania, anunțata…

- O drona a survolat un centru comercial din orașul Kremenciuk, din centrul Ucrainei, la cateva ore dupa ce a fost lovit de o racheta despre care Ucraina spune ca a venit din Rusia. Reuters a verificat locația imaginii din inregistrarile video și fotografiile Reuters de la fața locului. Marți (28 iunie),…

- Dupa ce au cucerit Hersonul, rusii planuiesc organizarea unui referendum pentru „autodeterminare” (declararea independenței și alipirea la Rusia) a acestei regiuni. De aemenea, armata rusa a anuntat marti ca a conectat intreaga regiune Herson la canalele de televiziune rusesti, ce vor fi de acum accesibile…

- Surse ucrainene au semnalat duminica o situatie „destul de complicata'” in regiunea Harkov din nordul Ucrainei, unde trupele ruse au reluat ofensiva, deși fusesera impinse in retragere. Conform lui Vadim Denisenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, citat de agentia EFE, trupele ruse…

- Ucraina a cerut mai mult ajutor din partea Occidentului, solicitand livrari mai rapide de arme pentru a ține la distanța forțele rusești mai bine inarmate și sprijin umanitar pentru combaterea bolilor mortale. In Severodonețk, micul oraș care a devenit centrul avansului Rusiei in estul Ucrainei și unul…