- Consiliul de Securitate al ONU pare dispus sa sustina o propunere americana vizand sa usureze trimiterea de ajutoare umanitare catre Coreea de Nord, complicata de sanctiuni dure impuse Phenianului, potrivit unor documente obtinute de AFP. In Coreea de Nord, zece milioane de persoane – reprezentand aproape…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP, potrivit Agepres. In conferinta de presa…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a declarat ca Washingtonul nu are incredere in Moscova și Rusia nu va deveni niciodata un prieten al Statelor Unite. „Nu avem incredere in Rusia, nu avem incredere in Vladimir Putin și nu vom avea niciodata incredere in el, nu vor deveni niciodata prietenul nostru.”…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri dupa-amiaza ca Moscova a sistat actiunile impotriva Statelor Unite, desi serviciile secrete americane atrag atentia ca ingerintele ruse continua, liderul de la Casa Alba subliniind ca a avut cea mai dura abordare fata de Rusia, informeaza Mediafax.Intrebat…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- Sanctiunile impotriva Coreei de Nord vor fi ridicate doar dupa denuclearizarea completa, a declarat joi la Seul secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de AFP. El a apreciat ca, dupa intalnirea de marti, din Singapore, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, liderul nord-coreean Kim Jong…

- Consiliul de securitate si aparare din Ucraina a aprobat la inceputul lunii mai sanctiuni dupa modelul Statelor Unite, impuse unor magnati si aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin.Kievul a extins de asemenea sanctiunile impotriva a sute de companii si entitati din Rusia, ca raspuns…