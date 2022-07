O intrebare importanta legata de viitorul razboiului din Ucraina este daca presedintele rus, Vladimir Putin, „chiar daca nu are capacitatile necesare, va decide sa trimita trupe spre Kiev, din nou”, a declarat, marti, ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith. Aflata in vizita la Bucuresti, ea a vorbit, la o masa rotunda cu jurnalisti romani, despre schimbul de informatii legate de planurile Federatiei Ruse de a invada Ucraina, despre rezultatele Summitului NATO de la Madrid, dar si despre rolul Romaniei in regiune, in actualul context de securitate. Smith a punctat ca SUA au decis devreme, spre…