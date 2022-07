Stiri pe aceeasi tema

- 44 de eurodeputați, inclusiv din Romania, apartinand grupurilor Renew Europe, EPP și S&D, i-au adresat o scrisoare deschisa premierului Ungariei, Viktor Orban, in care-i reproșeaza acestuia susținerea acordata Rusiei, in contextul in care aceasta țara continua razboiul in Ucraina, scrie G4Media. Europarlamentarii…

- Razboi in Ucraina, ziua 98. SUA vor trimite Ucrainei sisteme HIMARS dotate cu rachete ce pot lovi ținte in interiorul teritoriului rus. Rusia va permite trecerea navelor ucrainene cu cereale prin Marea Neagra cu o condiție. Kremlinul e pregatit sa semneze

- UDMR este o asociație maghiara formata pe criterii etnice ce trebuie interzisa prin lege. UDMR a fost format de comuniștii din PCR dupa caderea regimului Ceaușescu, la fel ca PSD. Cele doua partide guverneaza impreuna ca pe vremea lui Ceaușescu și distrug viața romanilor și a maghiarilor din Romania.…

- Romania va trimite in Ucraina 385.000 de masti chirurgicale, aproape 40.000 de viziere si 8.150 de combinezoane medicale, in urma unei hotarari adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, CNSU a aprobat scoaterea de la rezervele de stat a unor produse alimentare destinate…

- PE, tribunal international pentru crimele Rusiei. Parlamentarii europeni vor un tribunal international special care ar trebui sa investigheze liderii si comandantii militari rusi si aliatii acestora implicati in invadarea Ucrainei. Toate resursele umane si costurile ar urma sa fie sustinute din fonduri…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a intalnit, la sediul MAI, cu omologul sau din Republica Moldova, Ana Revenco, context in care au discutat, printre altele, despre managementul eficient al crizei refugiatilor generate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Potrivit unui comunicat al MAI,…

- Asistența de aparare acordata Ucrainei și instrumentele de presiune asupra Rusiei incep sa-și demonstreze eficiența. SUA vor continua sa faca acest lucru pina cind vor forța Kremlinul sa puna capat razboiului. Despre aceasta scrie RBC-Ucraina cu referire la un briefing susținut de purtatorul de cuvint…

- Majoritatea romanilor considera ca, de la inceputul razboiului din Ucraina , UE a dat dovada de solidaritate (78%), reacția sa fiind caracterizata de unitate (70 %) și rapiditate (64%), releva Eurobarometrul. Un sondaj recent Eurobarometru Flash realizat in toate statele membre ale UE arata un larg…